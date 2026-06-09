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Tg Economia – 9/6/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Mutui, Italia tra i mercati più convenienti d’Europa
– Unipol lancia maxi operazione bancaria per 635 filiali Mps
– Pesca e acquacoltura, al congresso Uila le sfide del futuro
– Centri estivi, come funziona il bonus per i figli dei dipendenti della P.A.
abr/gtr

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