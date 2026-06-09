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Tg Sport – 9/6/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Tennis: Sinner ancora al San Raffaele per esami dopo il malore di Parigi
– Under 21: l’Italia di Nunziata supera l’Albania 1-0 con la firma di Calvani
– Juve, attacco tutto nuovo: Brahim Diaz e Sorloth per il dopo-Vlahovic
– Inter, assalto a Palestra: pronto il rilancio anti-asta da 45 milioni
– Caos Milan: per la panchina si pensa a Glasner, per la direzione tecnica a Rangnick
– Fiorentina: ufficiale l’arrivo di Fabio Grosso sulla panchina viola
– Danimarca: Eriksen rassicura tutti dopo le dimissioni, “Sto bene”
– Arianna Errigo, la sfida continua: “Da mamma è più complicato, ma stupendo”
azn
– Tennis: Sinner ancora al San Raffaele per esami dopo il malore di Parigi
– Under 21: l’Italia di Nunziata supera l’Albania 1-0 con la firma di Calvani
– Juve, attacco tutto nuovo: Brahim Diaz e Sorloth per il dopo-Vlahovic
– Inter, assalto a Palestra: pronto il rilancio anti-asta da 45 milioni
– Caos Milan: per la panchina si pensa a Glasner, per la direzione tecnica a Rangnick
– Fiorentina: ufficiale l’arrivo di Fabio Grosso sulla panchina viola
– Danimarca: Eriksen rassicura tutti dopo le dimissioni, “Sto bene”
– Arianna Errigo, la sfida continua: “Da mamma è più complicato, ma stupendo”
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