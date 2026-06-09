Todde “Alle comunali in Sardegna premiati molti sindaci riconfermati”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “E’ stata premiata l’attività dei sindaci, ci sono state molte riconferme e chiaramente questo dipende da come si comporta il primo cittadino con la propria comunità. Personalmente sono contenta per Porto Torres e Quartu, che sono due centri importanti e la nostra coalizione ha retto bene”. Così il presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde commentando il risultato delle elezioni comunali in Sardegna.

pc/mca3 (fonte video: Regione Sardegna)