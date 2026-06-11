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Casa Bianca, arena per arti marziali in allestimento per il compleanno di Trump

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – È in fase di allestimento sul South Lawn della Casa Bianca una struttura temporanea destinata a ospitare un evento di arti marziali miste (Mma) in occasione delle celebrazioni del 14 giugno, data del compleanno del presidente Donald Trump. L’arena prevede tribune temporanee, aree tecniche e impianti per la produzione televisiva. I lavori, già in corso da settimane, coinvolgono un ampio dispositivo logistico e di sicurezza coordinato da più agenzie federali.
xp6/lcr/azn

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