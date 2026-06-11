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Cina, la tecnologia della realtà aumentata migliora la visuale dei medici

A Xi’an, nella Cina nord-occidentale, la tecnologia di realtà aumentata (AR) sta contribuendo a trasformare una procedura medica di routine. Sovrapponendo immagini in tempo reale dei vasi sanguigni al campo visivo del medico, il sistema guida la venipuntura con maggiore precisione. L’innovazione può migliorare il tasso di successo al primo tentativo, riducendo i tempi della procedura e diminuendo le complicanze. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)

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