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Disabilità, Locatelli “Investire di più sull’inclusione, non è un costo”

NEW YORK (ITALPRESS) – “Stiamo spingendo veramente per vedere in ogni persona le potenzialità e non i limiti. Anche perché dobbiamo passare da un sistema di mero assistenzialismo a quello della valorizzazione della persona e quindi abbiamo bisogno davvero di investire di più. Credo che investire sull’inclusione non sia un costo, ma sia davvero un investimento per crescere come comunità e anche come paesi”. Lo ha detto il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, durante un evento all’Onu.

col3/gsl (Fonte video: Ministero per le Disabilità)

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