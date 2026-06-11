Electrolux, Fontana “La Regione Lombardia difenderà i lavoratori”

MILANO (ITALPRESS) – In merito alle vertenze Electrolux e BCS, i cui lavoratori sono in presidio davanti al palazzo Pirelli in contemporanea con le audizioni in Commissione Lavoro, “la Regione può sedere su tutti i tavoli, essere vicino a loro e cercare di difendere i posti di lavoro come stanno facendo l’assessore e i nostri tecnici. Poi ci sono anche una serie di altri contatti che abbiamo tenuto con la proprietà proprio per cercare di agevolare un accordo”. Lo ha dichiarato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento per la “Giornata internazionale del gioco” a Milano.

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