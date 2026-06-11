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Folgiero “Marina Militare e industria collaborano per sicurezza Mediterraneo”

ROMA (ITALPRESS) – “Nella sicurezza del Mediterraneo c’è un grandissimo contributo della della nostra Marina e c’è anche l’industria. Un’industria che segue i nuovi requisiti, le nuove esigenze, si concentra sulle nuove minacce e sviluppa nuove tecnologie”. Lo afferma Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di Fincantieri, a margine di “DIPLOSEC2026 – Luiss Diplomatic and Security Forum”.

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