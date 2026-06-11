Giornata della Marina, Palermo ospita la flotta per le celebrazioni nazionali





PALERMO (ITALPRESS) – Il porto di Palermo ha accolto la Marina Militare e parte della sua flotta in occasione della tre giorni di avvicinamento alle celebrazioni della giornata della Marina, in programma il 10 giugno proprio nei pressi del polo portuale siciliano. Protagoniste la fregata missilistica Spartaco Schergat – che, a un anno dall’inizio della sua attività operativa, riceverà la bandiera di combattimento – la portaerei Cavour e il sommergibile Pietro Venuti.

xi6/col3/gtr

© Riproduzione riservata