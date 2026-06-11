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Mattarella “Con presidente Repubblica di Corea discusso delle crisi mondiali”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo parlato anche delle varie crisi che vi sono nel mondo” e “del sostegno all’Ucraina” e “dell’esigenza di raggiungere un punto che consenta una pace giusta e duratura”. Inoltre “abbiamo parlato delle conseguenze che le crisi, nel mondo, comportano anche per i nostri Paesi – sul piano energetico, ma non soltanto su quello – e delle conseguenze che comportano per l’intera comunità internazionale, particolarmente per i Paesi più deboli sul piano alimentare”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella conferenza stampa al Quirinale a margine dell’incontro con il presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae Myung, in visita di Stato in Italia. Poi “abbiamo parlato delle conseguenze della chiusura dello Stretto di Hormuz, auspicando una sollecita definizione che consenta la riapertura completa di quell’importante braccio di mare, anche per evitare che si consolidi il precedente di Paesi rivieraschi che bloccano i passaggi marittimi, più impegnativi e ristretti, paralizzando l’intera rete di commercio internazionale a danno di tutte le popolazioni, anche di coloro che attivano questi blocchi e questi ostacoli”.

col4/mca1

(Fonte video: Quirinale)

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