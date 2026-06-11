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Palermo celebra la Marina tra storia, tecnologia e visite a bordo delle navi

PALERMO (ITALPRESS) – La Marina Militare celebra a Palermo la sua giornata in ricordo dell’eroica impresa di Premuda del 10 giugno 1918, una delle più audaci imprese navali della Prima Guerra Mondiale. Per cinque giorni, al Molo Vittorio Veneto alcune delle unità navali della Marina sono state aperte alle visite del pubblico mentre al molo trapezoidale è stato allestito il “Villaggio Marina”, uno spazio con stand, simulatori e aree illustrative.
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