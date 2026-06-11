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Rocca pronto a ricandidarsi alla Regione Lazio: “Dati dalla nostra parte”

NEW YORK (ITALPRESS) – Ricandidarmi? “Beh, è una bella sfida e comunque i programmi sono a lungo termine, non si esauriscono in un solo mandato, per questo ho detto che sarei pronto a ricandidarmi. I dati sono incoraggianti e sono dalla nostra parte, della giunta e della coalizione che mi ha sostenuto”. Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in occasione di un incontro istituzionale organizzato dal GEI a Manhattan.

xo9/col3/gsl (Video di Stefano Vaccara)

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