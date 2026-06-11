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Sud, Forte “Spopolamento tra problemi più seri aree interne”

ROMA (ITALPRESS) – “I piccoli Comuni stanno lavorando contro lo spopolamento; questo premio serve proprio a dare risalto alle buone pratiche dei piccoli Comuni. L’Anci, con l’Agenda Controesodo, sta promuovendo moltissimi progetti. Ricordiamo che lo spopolamento è uno dei problemi più seri delle aree interne del Sud, perché quando le persone vanno via vengono meno anche i servizi. Quindi, non è solo un dato demografico, ma anche un problema strutturale di queste aree”. Lo afferma Maria Luisa Forte, vicepresidente ANCI con delega al Mezzogiorno e politiche per la coesione territoriale, in occasione della prima edizione del Premio “Comune Vivo” promosso dalla Fondazione con il Sud in collaborazione con ANCI, presso il Forum PA 2026.
(ITALPRESS)
xb1/col4/azn/red

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