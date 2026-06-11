Video Pillole
Tg Lavoro & Welfare – 11/6/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il caro casa corre più degli stipendi
– Premiato un progetto Open Fiber per la formazione immersiva
– Formez e Regione Abruzzo insieme per rafforzare il welfare territoriale
– Il valore del lavoro e dell’agire insieme al centro del congresso della Uila
sat/azn
– Il caro casa corre più degli stipendi
– Premiato un progetto Open Fiber per la formazione immersiva
– Formez e Regione Abruzzo insieme per rafforzare il welfare territoriale
– Il valore del lavoro e dell’agire insieme al centro del congresso della Uila
sat/azn
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