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Tg Lavoro & Welfare – 11/6/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il caro casa corre più degli stipendi
– Premiato un progetto Open Fiber per la formazione immersiva
– Formez e Regione Abruzzo insieme per rafforzare il welfare territoriale
– Il valore del lavoro e dell’agire insieme al centro del congresso della Uila
sat/azn

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