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Tg News – 11/6/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Iran, Trump: “Colpiremo duramente anche stanotte”
– La Russia colpisce l’Ucraina con 221 droni e 2 missili Iskander
– Dopo tre anni la Bce alza i tassi al 2,25%
– A Viareggio travolse e uccise il ladro con il Suv: 18 anni
– Dassilva: “Grazie alle mie mogli ho retto al carcere”
– Illeso Pier Silvio Berlusconi dopo incidente d’auto
– Il Papa alle Canarie, storico discorso sui migranti
– Meloni alla Camera: “La difesa dei nostri interessi in Europa”
– Previsioni 3B Meteo 12 Giugno
azn

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