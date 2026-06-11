Ucraina: Tajani “Inviato lo decide l’Ue, no Putin o singoli stati”





ROMA (ITALPRESS) – Per la mediazione tra Russia e Ucraina “serve una persona che parli a nome di tutta l’Unione europea, poi si deciderà chi: non lo decide Putin e e non lo decidono neanche due paesi da soli. Lo decide tutta l’Unione Europea non si va a parlare in 2-3-4. Ci deve essere una persona che rappresenta tutti”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un convegno alla Luiss sulla sicurezza nel Mediterraneo allargato.

xq8/col4/azn/red

© Riproduzione riservata