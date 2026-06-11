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UniPa, ecco Digital Health Prevention. Bellafiore “Obiettivo salute e benessere”

PALERMO (ITALPRESS) – “Hanno il compito di promuovere l’adozione e il mantenimento di stili di vita salutari attraverso un approccio tecnologico, con l’utilizzo di dispositivi indossabili come ad esempio lo smartwatch e un’app web realizzata proprio nell’ambito del progetto Dare tramite la compilazione di questionari standardizzati sugli stili di vita: questo riguarda in particolare abitudini alimentari, attività fisica, qualità del sonno, dipendenze da fumo, alcool o social media; questo ci consentirà di raccogliere dati per creare modelli predittivi o algoritmi di intelligenza artificiale per identificare precocemente i soggetti più a rischio e progettare strategie di prevenzione personalizzata. Il monitoraggio durerà almeno sei mesi: ogni partecipante indosserà gli appositi dispositivi e anche i questionari verranno somministrati poco per volta”. Lo ha detto Marianna Bellafiore, referente del dipartimento di Scienze psicologiche, pedagogiche, dell’Esercizio fisico e della Formazione, a margine della presentazione della Comunità di pratica in Digital Health Prevention, avvenuta a Palermo. xd8/vbo/mca2

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