UniPa, Mazzucco “Digital Health Prevention è un unicum nel suo genere”





PALERMO (ITALPRESS) – L’iniziativa rappresenta “un unicum nel suo genere, poiché inserita in un ecosistema più ampio che fa riferimento alla popolazione generale. La Comunità di pratica per la prevenzione che inauguriamo oggi vedrà il reclutamento su base volontaria di studenti, personale docente e personale tecnico-amministrativo che metterà a disposizione dei ricercatori i propri dati al fine di elaborare il loro profilo di rischio per le principali malattie croniche e restituire questi dati in forma di intervento di prevenzione personalizzata”. Lo ha detto Walter Mazzucco, referente scientifico del progetto Dare per l’Università di Palermo, a margine della presentazione della Comunità di pratica in Digital Health Prevention, avvenuta a Palermo. xd8/vbo/mca2

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