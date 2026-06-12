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Agricoltura, produzione in lieve crescita e occupati in calo

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2025 il settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca ha registrato una lieve crescita della produzione dello 0,3%. Nello stesso periodo, il valore aggiunto è rimasto sostanzialmente stabile, mentre l’occupazione si è ridotta dello 0,5%. Lo rileva l’Istat. L’Italia si conferma al primo posto nell’Unione Europea per valore aggiunto mentre scende al quarto posto per valore della produzione. Il valore della produzione nel 2025 ha raggiunto gli 80,1 miliardi di euro. La produzione del comparto agricolo in senso stretto è aumentata del 4,2% in valore, raggiungendo 75,2 miliardi. La crescita è stata trainata quasi interamente dai prezzi. Tra i comparti non agricoli, la silvicoltura ha mantenuto nel 2025 un valore della produzione pressoché invariato, con prezzi in lieve calo e volumi in modesto aumento. La pesca ha invece registrato la flessione più marcata dei volumi.
abr/fsc/azn

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