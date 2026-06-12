Ultime News

12 Giu 2026 Ubriaco al volante, sbanda distrugge tre auto parcheggiate: nei guai 22enne
12 Giu 2026 “MyMentor”: chiusa in Università Cattolica l’undicesima edizione
12 Giu 2026 Concerto Tony Pitony al Tanta Robba, Portesani: “Testi canzoni inaccettabili”
12 Giu 2026 Cremona celebra John Dowland: un concerto emozionante con Ian Bostridge
12 Giu 2026 Cremonese, è il giorno della presentazione di Christian Botturi
Video Pillole

America Week – Episodio 70

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – C’è una parola che descrive meglio di ogni altra la settimana politica americana: accerchiamento. Donald Trump appare sempre più assediato da crisi che non riesce a scacciare, e la Casa Bianca ricorda sempre più Little Big Horn: il generale Custer circondato dai guerrieri Lakota, Cheyenne e Arapaho che stringono lentamente il cerchio. La differenza è che i nemici di Trump non arrivano tutti dalla parte avversa. Alcuni stanno emergendo dal suo stesso campo.

xo9/sat/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...