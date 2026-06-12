Dell’Utri “Il Sud non è più solo turismo, ora ha tante possibilità di crescita”





NEW YORK (ITALPRESS) – “Non è più il Sud che è solo turismo e solo momento della cultura, è un Sud che è anche innovazione tecnologica, che ha le sue startup e che si evolve in settori che vanno dal farmaceutico alla microelettronica, a tutta una serie di attività che possono riguardare anche la medicina e tutta una serie di servizi importanti e di possibilità di crescita del territorio”. Lo ha detto il sottosegretario agli Esteri Massimo Dell’Utri, a margine dell’evento “Investing in Southern Italy”, organizzato dalla Fondazione Magna Grecia in collaborazione con ENIT ed Italy America Chamber of Commerce, presso l’Istituto Italiano di Cultura di New York.

xo9/abr/gsl

video di Stefano Vaccara

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