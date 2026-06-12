Fondazione Magna Grecia a New York per attrarre investimenti al Sud

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Non più una zavorra o un fattore di crisi, ma un motore per la crescita del Paese, capace anche di attrarre investimenti dall’estero. È il Sud che riparte anche grazie a innovazioni normative come la Zona Economica Speciale, e che è stato al centro del convegno “Investing in Southern Italy”, organizzato dalla Fondazione Magna Grecia in collaborazione con la Camera di Commercio Italia-America, presso l’Istituto Italiano di Cultura di New York.

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