Grasso “Lotta alla mafia non può mai avere una divisione ideologica o partitica”





PALERMO (ITALPRESS) – “Penso che la lotta alla criminalità e alla mafia non può mai avere una divisione ideologica o partitica, perché queste organizzazioni criminali tolgono libertà ai cittadini, incutono paura e intimidazione, essendo contro il concetto di eguaglianza e di democrazia. Qualsiasi formazione politica e qualsiasi partito li deve combattere, invece spesso noi vediamo che questi temi vengono strumentalizzati proprio per fare battaglia politica, cosa che dovremmo evitare. Io penso che bisogna avere pazienza perché per poter contrastare questi fenomeni con la prevenzione e con la repressione occorre farlo col sistema democratico, cioè facendo le indagini, i processi e usando le nostre leggi, ma farlo richiede un po’ di tempo. Io ho fiducia nelle istituzioni che oggi stanno lavorando sul territorio”. Lo ha dichiarato il presidente della Fondazione Scintille di Futuro, già presidente del Senato della Repubblica e procuratore nazionale antimafia, Pietro Grasso, a margine della presentazione dell’Associazione Alumni UniPa. xi6/vbo/mca3

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