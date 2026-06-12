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Italian Trade Agency all’AI Summit London 2026 con 22 aziende e startup italiane

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – Sostenere l’internazionalizzazione delle imprese italiane favorendo nuove partnership, investimenti e opportunità di crescita nel settore dell’intelligenza artificiale. Sono questi gli obiettivi che l’Italian Trade Agency, insieme al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, punta a realizzare grazie alla presenza italiana all’AI Summit London 2026, uno dei principali eventi internazionali dedicati all’intelligenza artificiale e all’innovazione tecnologica. All’interno della manifestazione, inserita nella London Tech Week, è stato allestito un Italian Pavilion che ospita 22 aziende e startup italiane attive nei settori dell’AI e delle tecnologie avanzate. Dieci startup della delegazione sono inoltre state selezionate per la Startup Pitch Competition, con la possibilità di ottenere uno spazio espositivo e un intervento ufficiale nel programma dell’evento.
col3/gtr

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