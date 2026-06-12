Ultime News

12 Giu 2026 Bimbi in festa a Casalmorano con lo spettacolo “Un mondo per amico”
12 Giu 2026 Tanta Robba, Poli (Pd): “Anche quest’anno musica e partecipazione avranno la meglio”
12 Giu 2026 Preso a calci e pugni dopo una lite in un locale, “è sfregio permanente”: 6 anni e 8 mesi
12 Giu 2026 Giornata mondiale del donatore di sangue, il manifesto di Avis
12 Giu 2026 Situazione ponti in provincia di Cremona sempre più critica: il punto stasera su CR1
Video Pillole

Pagliara “Sud Italia può diventare motore come ai tempi della Magna Grecia”

NEW YORK (ITALPRESS) – “La Fondazione Magna Grecia ha la visione che il Sud, grazie anche alle leggi, alla zona speciale, può diventare veramente un motore, riguadagnare il suo posto, come fu ai tempi della Magna Grecia. E credo che New York abbia i capitali che il Sud vuole per poter innescare per un nuovo ciclo di sviluppo”. Lo ha detto il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di New York, Claudio Pagliara, a margine dell’evento “Investing in Southern Italy”, organizzato dalla Fondazione Magna Grecia in collaborazione con ENIT ed Italy America Chamber of Commerce, presso l’Istituto Italiano di Cultura di New York.

xo9/abr/gsl (Video di Stefano Vaccara)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...