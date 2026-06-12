Paladini Italiani della Salute, Fnomceo richiama il valore del Ssn





ROMA (ITALPRESS) – Al centro della terza edizione del Premio Paladini Italiani della Salute, il contributo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, che attraverso il suo presidente Filippo Anelli ha richiamato il valore costituzionale della tutela della salute e il ruolo fondamentale del Servizio Sanitario Nazionale. Un intervento che ha sottolineato sanità pubblica, uguaglianza e solidarietà come pilastri della democrazia. Tra i premiati anche il segretario nazionale Fnomceo, Roberto Monaco, che ha ricevuto il riconoscimento “Cavaliere del Bene”.

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