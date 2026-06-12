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Pastorelli “L’immagine del Sud Italia è già cambiata, oggi è opportunità”

NEW YORK (ITALPRESS) – “L’immagine del Sud nel mondo è già cambiata. Dobbiamo continuare a raccontare una storia di sviluppo, talento e opportunità”. Lo ha detto il Console generale d’Italia a New York, Giuseppe Pastorelli, a margine dell’evento “Investing in Southern Italy”, organizzato dalla Fondazione Magna Grecia in collaborazione con ENIT ed Italy America Chamber of Commerce, presso l’Istituto Italiano di Cultura di New York.
xo9/abr/gsl

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