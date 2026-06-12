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Salute Magazine – 12/6/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Tumori ginecologici rari, i tassi di guarigione sono elevati
– Più innovazione per Bayer Italia
– Torna “Relazioni”, dialogo tra pazienti e istituzioni sulla sanità del futuro
– Salute e prevenzione, a Milano la Health Week 2026
sat/azn

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