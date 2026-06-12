Salute Magazine – 12/6/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Tumori ginecologici rari, i tassi di guarigione sono elevati

– Più innovazione per Bayer Italia

– Torna “Relazioni”, dialogo tra pazienti e istituzioni sulla sanità del futuro

– Salute e prevenzione, a Milano la Health Week 2026

sat/azn

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