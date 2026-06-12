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Simest, Corradini D’Arienzo “Export in crescita, ma attenti a tutta la filiera”

PALERMO (ITALPRESS) – “Sicuramente l’export è un elemento di crescita costante, lo dicono i numeri: noi però siamo molto attenti a tutta la filiera e in Sicilia ci sono tantissime aziende che, anche se non esportano direttamente, hanno a loro volta un ruolo rilevante nella filiera stessa. Abbiamo adeguato i nostri strumenti affinché siano utilizzati da queste imprese, sia per investimenti fatti in Italia per essere più competitivi sia per investimenti all’estero sia per dare liquidità in questo momento complicato: su questo abbiamo una misura sull’energia per dare liquidità alle aziende, con un contributo a fondo perduto fino al 30%. Non vogliamo essere chi finanzia, ma chi trova soluzioni per la crescita: ecco perché abbiamo aperto molte sedi strategiche nel mondo, ecco perché abbiamo un rapporto molto stretto con il ministero degli Esteri, Cassa depositi e prestiti, gli ambasciatori di altri paesi e le altre società del sistema paese come Ice e Sace. Si tratta di un intero sistema a supporto di un paese in cui si trovino opportunità di lungo termine: la nostra è una partnership, non è un finanziamento di un singolo progetto”. Così Regina Corradini D’Arienzo, amministratrice delegata di Simest, a margine dell’incontro ‘La Sicilia che compete: filiere produttive ed energia. Le nuove misure Simest a supporto delle imprese siciliane’, organizzato da Sicindustria in collaborazione con Simest.

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