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Startup e imprese italiane protagoniste a New York con Smau Italy RestartsUp

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il roadshow internazionale di Smau, punto di riferimento per l’ecosistema dell’innovazione italiano e aggregatore di opportunità a livello internazionale, ha compiuto un nuovo passo strategico arrivando per la prima volta a New York con con SMAU | Italy Restartsup che si è svolto dal 10 all’12 giugno. Un momento chiave nel percorso di apertura dell’ecosistema italiano per rafforzare il dialogo con uno dei mercati più dinamici e competitivi a livello globale.
col3/tgr

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