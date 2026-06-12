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Tg Economia – 12/6/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Agricoltura, produzione in lieve crescita e occupati in calo
– 22 aziende e startup italiane all’AI Summit London 2026
– Generali e Cattolica, a Torino la convention con 10 mila agenti
– Imu, chi ha diritto agli sconti
abr/fsc/azn
– Agricoltura, produzione in lieve crescita e occupati in calo
– 22 aziende e startup italiane all’AI Summit London 2026
– Generali e Cattolica, a Torino la convention con 10 mila agenti
– Imu, chi ha diritto agli sconti
abr/fsc/azn
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