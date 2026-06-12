Tg Economia – 12/6/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Agricoltura, produzione in lieve crescita e occupati in calo

– 22 aziende e startup italiane all’AI Summit London 2026

– Generali e Cattolica, a Torino la convention con 10 mila agenti

– Imu, chi ha diritto agli sconti

abr/fsc/azn

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