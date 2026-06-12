Tg News – 12/6/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– La Bce alza i tassi di un quarto di punto

– Conti pubblici solidi ma l’economia italiana resta vulnerabile

– Congresso Uila, l’agroalimentare tra sicurezza e salute

– Acconto Imu in scadenza, chi deve pagare e chi è esente

sat/gsl

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