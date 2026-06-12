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Tg Sport – 12/6/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Mondiali 2026: Messico e Corea del Sud partono bene
– Juventus: Carnevali nuovo AD e DG, via Comolli
– Inter: offerta per De Vrij, Marotta a Madrid
– Milan: Cardinale spinge per Glasner
– Napoli: prezzo per Lukaku, blindato Vergara
– VNL 2026: l’Italia batte la Germania 3-1
– F1: FIA corregge Monaco, podio a Gasly
– Paralimpico: De Sanctis punta sulla collaborazione
azn
– Mondiali 2026: Messico e Corea del Sud partono bene
– Juventus: Carnevali nuovo AD e DG, via Comolli
– Inter: offerta per De Vrij, Marotta a Madrid
– Milan: Cardinale spinge per Glasner
– Napoli: prezzo per Lukaku, blindato Vergara
– VNL 2026: l’Italia batte la Germania 3-1
– F1: FIA corregge Monaco, podio a Gasly
– Paralimpico: De Sanctis punta sulla collaborazione
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