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Tg Sport – 12/6/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Mondiali 2026: Messico e Corea del Sud partono bene
– Juventus: Carnevali nuovo AD e DG, via Comolli
– Inter: offerta per De Vrij, Marotta a Madrid
– Milan: Cardinale spinge per Glasner
– Napoli: prezzo per Lukaku, blindato Vergara
– VNL 2026: l’Italia batte la Germania 3-1
– F1: FIA corregge Monaco, podio a Gasly
– Paralimpico: De Sanctis punta sulla collaborazione
azn

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