Todde “La Sardegna deve pensare a cosa vuole diventare”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “La Sardegna deve, prima di tutto, dotarsi di un progetto che deve essere largamente accettato e discusso. Credo che il tema sia proprio questo, sia che la discussione è rimasta probabilmente per troppo tempo all’interno delle stanze di Viale Trento, piuttosto che di Villa Devoto, piuttosto che del Consiglio regionale, mentre invece un cambiamento così importante, soprattutto in un contesto in cui la Sardegna non è più soltanto all’interno dell’Italia, ma è dentro un contesto europeo che sta cambiando rapidamente, deve anche pensare a cosa vuole rappresentare e cosa vuole diventare”. Lo ha detto la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, in un punto stampa. “Noi siamo in un contesto in cui, da una parte, abbiamo dei diritti autonomistici che vengono calpestati, e vengono calpestati in maniera sostanziale, lo vediamo quasi settimanalmente, non solo dal numero di leggi che vengono impugnate, ma anche proprio dalla postura di un centralismo che è rinnovato. D’altra parte abbiamo invece un contesto europeo molto vivace, molto importante, che ascolta le isole e si sta interrogando rispetto a quella che è la strategia delle isole. E quindi il tema è che la Sardegna deve approfittare di questo momento anche per ripensarsi, per ripensare nel caso alla sua forma di governo, per ripensare anche relativamente alla postura rispetto al governo nazionale, come rivedere lo statuto, quindi statuto, legge statutaria, e capire come attuare tutto questo”, ha detto.

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(Fonte video: Regione Sardegna)