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Tumori ginecologici rari, i tassi di guarigione sono elevati

ROMA (ITALPRESS) – Cosa sono e quale incidenza hanno i tumori rari ginecologici? A rispondere a questa domanda è Giorgia Mangili, ginecologa dell’Ospedale San Raffaele e co coordinatrice del gruppo MITO-Multicenter Italian Trials in Ovarian Cancer. A un gruppo particolare di questi tumori, quelli germinali maligni dell’ovaio, di recente è stato dedicato il più ampio studio mai realizzato, pubblicato sul Journal of Clinical Oncology e coordinato dall’Ospedale San Raffaele.
sat/azn

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