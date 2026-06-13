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Bagnai “All’Optimum Investors Summit relazioni di grande interesse”

RAPALLO (ITALPRESS) – “Abbiamo assistito a delle relazioni di estremo interesse sulle strategie di investimento di questo fondo, e nella nostra indagine conoscitiva sulle strategie di investimento degli enti previdenziali abbiamo imparato ad apprezzare il ruolo che poi i gestori, gli asset manager, svolgono e che è determinante”. Lo ha detto Alberto Bagnai, presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sugli enti gestori all’Optimum Investors Summit – The Portofino Conversation, l’appuntamento internazionale promosso a Rapallo da Optimum Asset Management, società di gestione del risparmio attiva in Europa e Stati Uniti.

f53/fsc/mca2

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