Fitch migliora prospettive Sicilia, Schifani “Crescita costante e consolidata”

PALERMO (ITALPRESS) – “Quando le principali agenzie mondiali convergono sullo stesso giudizio il messaggio è inequivocabile. Questo riconoscimento non arriva per caso, ma riflette una traiettoria chiara, una crescita costante e virtuosa ormai consolidata. Fitch sottolinea una riduzione del debito più rapida del previsto e apre alla possibilità di un ulteriore miglioramento del rating nei prossimi mesi. Questo significa una Sicilia più solida, più affidabile e credibile sui mercati e i numeri confermano questa direzione”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando la decisione dell’agenzia Fitch di portare l’outlook – le aspettative sul futuro andamento del rating – da stabile a positivo e confermando il punteggio BBB nella valutazione a lungo termine.

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(Fonte video: Regione Siciliana)