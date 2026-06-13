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Gozzi “Fondamentale canalizzare il risparmio verso progetti industriali”

RAPALLO (ITALPRESS) – “Si è parlato molto di quali siano le condizioni che rendono competitivo un sistema industriale. Tra queste c’è sicuramente la capacità di canalizzare l’enorme risparmio italiano verso progetti industriali. Iniziative come questa e fondi come Optimum svolgono esattamente questo ruolo: devono spiegare bene ai risparmiatori italiani perché è interessante investire in forme più moderne e sofisticate di risparmio, che hanno una duplice caratteristica: garantire ritorni migliori per gli investitori e, allo stesso tempo, aiutare grandi progetti industriali”. Lo ha detto Antonio Gozzi, Presidente Duferco, Presidente Federacciai, delega Confindustria all’Autonomia Strategica Europea, Piano Mattei e Competitività all’Optimum Investors Summit – The Portofino Conversation, l’appuntamento internazionale promosso a Rapallo da Optimum Asset Management, società di gestione del risparmio attiva in Europa e Stati Uniti.

f53/fsc/mca3

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