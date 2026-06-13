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Il Circolo Tennis di Palermo compie 100 anni, Lazzaro “Giornata storica”

PALERMO (ITALPRESS) – “Giornata storica perché fare 100 anni è un fatto eccezionale, reso ancor più eccezionale dalla presenza del Capo dello Stato che, tra l’altro, è un concittadino. Io credo che questo sia, insomma, un momento meraviglioso. Per noi non è un punto d’arrivo, io direi che è un punto di partenza”. Lo ha detto il presidente del Circolo Tennis di Palermo, Alessandro Lazzaro, a margine delle celebrazioni per il centenario.

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