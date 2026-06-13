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Imbraguglio “Obiettivo evento Optimum stare con investitori in un modo nuovo”

RAPALLO (ITALPRESS) – “Il nostro desiderio era di organizzare un evento che ci permettesse di stare con gli investitori, ma in un modo nuovo. Portare contenuti non necessariamente promozionali della nostra attività, ma che comunque arricchissero la platea e permettessero a persone con profili diversi di confrontarsi su temi comunque sempre di carattere economico attuale. Il Paese, la crescita, l’economia, gli investimenti, senza però essere troppo guidati da quello che facciamo noi. E credo che il risultato finale sia soddisfacente”. Così Enrico Imbraguglio, Managing Partner e Chief Commercial Officer di Optimum Asset Management, intervenendo all’Optimum Investors Summit – The Portofino Conversation, l’appuntamento internazionale promosso a Rapallo da Optimum Asset Management, società di gestione del risparmio attiva in Europa e Stati Uniti.

f53/fsc/mca3

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