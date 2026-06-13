Ultime News

13 Giu 2026 Risse e proteste dei genitori: sospesa licenza per 15 giorni a discoteca
13 Giu 2026 L’accordo Stati Uniti – Iran, a “24minuti” l’analista Luigi Toninelli
13 Giu 2026 Cremona, all’asilo Piccole Tracce bambini e genitori fanno yoga insieme
13 Giu 2026 Stazione di Cremona off limits per 3 settimane, nuovo incontro in Comune coi pendolari
13 Giu 2026 Bilancio 2025 BCC Cremona: raccolta diretta +3,9% e presenza capillare nei piccoli comuni
Video Pillole

Investimenti, Matta (Optimum) “Germania e Usa nostre piattaforme di riferimento”

RAPALLO (ITALPRESS) – “Optimum è una società di gestione regolamentata in Lussemburgo. La nostra missione è quella di un’allocazione molto mirata delle risorse, che sono sempre scarse per definizione, a portafogli che hanno in realtà necessità quasi illimitate. Facciamo investimenti per investitori istituzionali su due piattaforme principali: una è la Germania, dove seguiamo principalmente il residenziale, e l’altra sono gli Stati Uniti”. Così Alberto Matta, fondatore e presidente di Optimum Asset Management, intervenendo all’Optimum Investors Summit – The Portofino Conversation, l’appuntamento internazionale promosso a Rapallo da Optimum Asset Management, società di gestione del risparmio attiva in Europa e Stati Uniti.

f53/fsc/mca3

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...