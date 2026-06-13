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Madre Terra – Mediterraneo da remare 2026 “Target 30×30”

ROMA (ITALPRESS)- XVI edizione di “Mediterraneo da remare #PlasticFree #NoLitter – 30×30 Target by 2030“. L’evento di lancio è previsto a Roma, lunedì 15 giugno, ore 16:00, Sala Marconi del CNR, in diretta streaming su Radio Radicale. La campagna è promossa da Fondazione UniVerde in collaborazione con Fondazione Marevivo, l’adesione del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e, da quest’anno, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con il prestigioso patrocinio internazionale di UNEP/MAP. Tra i media partner dell’evento l’agenzia Italpress.

sat/mrv

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