Ultime News

13 Giu 2026 Stazione di Cremona off limits per 3 settimane, nuovo incontro in Comune coi pendolari
13 Giu 2026 Bilancio 2025 BCC Cremona: raccolta diretta +3,9% e presenza capillare nei piccoli comuni
13 Giu 2026 Avanti con Giampaolo: il tecnico ha detto sì al nuovo progetto grigiorosso
13 Giu 2026 A Palazzo Raimondi un convegno sul rapporto tra linguaggi (musica e lingua) e cervello
13 Giu 2026 Rinnovo Carta d’Identità: a Cremona mancano all’appello oltre 4 mila e 600 cittadini
Video Pillole

Rixi “L’Italia deve avere più coraggio e investire nei mercati emergenti”

RAPALLO (ITALPRESS) – L’economia italiana attraversa una fase positiva e dispone di tutte le condizioni per rafforzare il proprio ruolo nel commercio internazionale. Lo ha detto il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi all’Optimum Investors Summit – The Portofino Conversation, l’appuntamento internazionale promosso a Rapallo da Optimum Asset Management, società di gestione del risparmio attiva in Europa e Stati Uniti.
“L’Italia registra un tasso di occupazione senza precedenti e può giocare da protagonista sui mercati globali”, ha detto Rixi, sostenendo che l’impatto dei dazi statunitensi è stato più pesante per alcuni concorrenti rispetto al sistema produttivo italiano.

f53/fsc/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...