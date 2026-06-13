Semiconduttori, la “Cabina del Nord-Ovest” rafforza il coordinamento industriale





PAVIA (ITALPRESS) – Il Nord-Ovest consolida il proprio ruolo nella strategia europea dei semiconduttori. Nel corso di un incontro all’Università di Pavia Lombardia, Piemonte e Liguria – attraverso i rispettivi assessori allo Sviluppo economico Guido Guidesi, Andrea Tronzano e Alessio Piana – hanno rilanciato il rafforzamento del coordinamento industriale sulle politiche industriali, con focus su microelettronica, industria energetica, aerospazio, logistica e automotive.

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