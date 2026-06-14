Stretta sulla movida, controlli straordinari in centro: identificate 135 persone

Proseguono a Cremona i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti per garantire maggiore sicurezza nelle aree più frequentate della città durante la stagione estiva. Nella serata di sabato 13 giugno le forze dell’ordine hanno effettuato una nuova operazione congiunta nei parchi e nelle piazze del centro cittadino, identificando complessivamente 135 persone.

L’attività rientra nel piano definito dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Cremona, e attuato attraverso un’ordinanza del Questore. L’obiettivo è quello di rafforzare la presenza delle forze di polizia nei luoghi di aggregazione, soprattutto nei fine settimana, quando l’afflusso di giovani e cittadini nelle aree centrali aumenta sensibilmente nelle ore serali e notturne.

Ai controlli hanno partecipato equipaggi della Polizia di Stato della Questura di Cremona, della Polizia Stradale, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale del Comune di Cremona.

Nel corso del servizio sono state identificate 135 persone, di cui 70 cittadini stranieri. Tra i controllati, 24 risultavano avere precedenti penali, principalmente per reati contro la persona e contro il patrimonio.

Particolare attenzione è stata riservata anche agli accessi alla città. Gli agenti della Polizia Stradale hanno infatti sottoposto a verifica 29 veicoli lungo le principali direttrici di ingresso a Cremona. Nel corso delle operazioni sono state inoltre contestate due violazioni al Codice della strada.

La Questura ha fatto sapere che sono attualmente in corso valutazioni per l’eventuale adozione di ulteriori misure di prevenzione nei confronti di alcuni soggetti controllati durante il servizio.

I controlli straordinari proseguiranno anche nelle prossime settimane, con particolare intensità nelle serate del sabato, quando il centro storico registra il maggior numero di presenze. L’obiettivo dichiarato è quello di prevenire fenomeni di criminalità diffusa, contrastare comportamenti illeciti e situazioni di degrado urbano, assicurando una presenza sempre più capillare delle forze dell’ordine sul territorio e contribuendo così a rafforzare la percezione di sicurezza della comunità.

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