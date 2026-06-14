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Knicks campioni Nba dopo 53 anni, a New York esplode la festa: le immagini

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx e Staten Island sono esplose di gioia dopo che i Knicks hanno sconfitto in Texas i San Antonio Spurs in gara-4 della finale, conquistando il loro primo titolo Nba dopo ben 53 anni ai attesa. Il viaggio iniziava sulla Nona e Ottava Avenue, dove i bar erano strapieni e la folla invadeva i marciapiedi. I tifosi dei Knicks seguivano gli ultimi minuti della partita fianco a fianco con i sostenitori dei Mondiali provenienti da Brasile, Marocco, Scozia, Senegal e molti altri Paesi, tutti coinvolti nella stessa atmosfera elettrizzante. La gente si accalcava davanti alle vetrine e agli ingressi dei locali per riuscire a vedere anche solo uno scorcio della partita, mentre le maglie delle nazionali si mescolavano ai colori arancioni e blu dei Knicks in una celebrazione tipicamente newyorkese. La tensione cresceva a ogni azione sino alla sirena finale, che ha scatenato un’esplosione di gioia in tutto il Midtown.

xo9/mc/mca2

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