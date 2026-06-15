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Accordo Iran-Usa, Pichetto “Riapertura Hormuz per far calare i prezzi”

TORINO (ITALPRESS) – “Dovremo valutare nel merito le condizioni dell’accordo, la prospettiva è quella di rimettere il golfo Persico nella condizione di esportare sia petrolio che gas, questo significa riaumentare di quel 20% che era venuto meno con la chiusura dello Stretto di Hormuz e con la guerra, togliere pressione al mercato e far calare la pressione sui prezzi a livello mondiale. Però non sappiamo qual è lo stato delle infrastrutture nel golfo Persico con i bombardamenti, si tratta di capire adesso quanto tempo impiegheranno per riparare i danni e poter ristabilire un equilibrio”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha parlato dell’accordo tra Iran e Stati Uniti alle Ogr di Torino.
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