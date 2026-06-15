Ultime News

15 Giu 2026 Corte de’ Frati: passi avanti per la tangenziale, incontro in Provincia
15 Giu 2026 Arte e Matematica in un progetto della scuola secondaria di Pizzighettone
15 Giu 2026 Cgil sul manifesto anti-aborto: “Legge 194 ancora parzialmente attuata a Cremona”
15 Giu 2026 Medicina dello sport, la nuova sede nella casa di comunità di Cremona
15 Giu 2026 Anziani e digitalizzazione: nel cremonese oltre 1000 over 80 usano l’app di Poste Italiane
Video Pillole

Focus Salute – Ansia da prestazione sessuale nella donna, cause e cure

MILANO (ITALPRESS) – Ansia da prestazione sessuale: in che modo colpisce anche le donne? Quali sintomi rivelano che l’ansia da prestazione sta bloccando tutta la risposta sessuale femminile? Nel centoquarantesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza i fattori fisici ed emotivi che possano predisporre o aggravare l’ansia sessuale con conseguenze importanti sul desiderio, sull’eccitazione e la capacità di orgasmo della donna, con focus sulle strategie di prevenzione e cura.

sat/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...