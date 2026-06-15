Gualtieri “Contenti che Vespa abbia scelto Roma per l’80esimo compleanno”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo contenti che Vespa abbia scelto Roma per festeggiare il suo 80esimo compleanno, ci sarà un bellissimo Vespa Village al Foro Italico, ci saranno appassionati vespisti da tutto il mondo che arriveranno a Roma per festeggiare questa icona, non solo dello stile italiano, del Made in Italy, ma che ha veramente rappresentato la storia del nostro paese e la storia di Roma”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della conferenza stampa di presentazione dell’evento “Vespa Roma 2026 – 80 Years of an icon”, la celebrazione per gli ottant’anni del brand, nato nel 1946. “Vespa è stata spesso raccontata anche dal cinema nella nostra città ” ha aggiunto Gualtieri “ci sembra molto bello che questo compleanno sia festeggiato nella nostra città”.

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