Lega, Guidesi “Discussione sia strutturale, non contingente o elettorale”

MILANO (ITALPRESS) – In merito al dibattito in corso sul futuro politico della Lega, “c’è un certo attivismo perché tengo al mio movimento e per cui cerco di dare un contributo che richiami anche l’identità del mio movimento fatta di sindacalizzazione e di rappresentazione dal punto di vista territoriale”. Lo ha detto l’assessore allo sviluppo economico di Regione Lombardia Guido Guidesi a margine della presentazione del nuovo pacchetto innovazione, sottolineando con una metafora economica che “fino adesso mi sembra si sia discusso tanto del consiglio d’amministrazione, ma poco del piano industriale. Noi abbiamo bisogno che si discuta del piano industriale e lo si faccia in maniera non istantanea o elettoralistica contingente, ma un po’ più strutturata a medio lungo termine”. “Come quando hai un centravanti che fa tanti gol di testa: noi abbiamo bisogno invece di tornare a fare i cross perché quel centravanti continui a fare gol anche rispetto alle esigenze quali la questione settentrionale e le esigenze che riguardano i singoli territori”, ha aggiunto. Sulla strategia da adottare, Guidesi ha ricordato “i tanti amministratori capaci sul territorio. Ad esempio abbiamo due governatori molto giovani che possono accompagnare questo percorso: parlo di Fedriga e Stefani che sicuramente con la loro immagine, la loro età anagrafica e la loro capacità amministrativa ci consentono di guardare al futuro”.

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